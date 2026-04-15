Scuola al via il progetto su rispetto e parità di genere | formazione e monitoraggio con fondi PNRR

È partita la fase di formazione del progetto promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con INDIRE, e finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto si concentra sull’educazione al rispetto e alla parità di genere nelle scuole italiane, prevedendo attività di formazione e monitoraggio. L’obiettivo è rafforzare il ruolo della scuola in questi ambiti, coinvolgendo istituti di diverse regioni.

È entrata nella fase operativa la formazione del progetto “Rafforzare il ruolo della scuola per l’educazione al rispetto e alla parità di genere”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con INDIRE e finanziato attraverso le risorse del PNRR. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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