Pamela Genini e il cadavere decapitato Francesco Dolci e i genitori in caserma da ore | sentiti dai carabinieri

Francesco Dolci e i genitori sono stati ascoltati per diverse ore dai carabinieri nell’ambito di un’indagine che riguarda il ritrovamento del cadavere decapitato di Pamela Genini. Dolci, ex fidanzato della vittima, e i genitori sono stati sottoposti a interrogatorio a seguito delle indagini sul fatto di cronaca. La polizia sta verificando le circostanze legate al caso e i soggetti coinvolti.

Sentiti a sommarie informazioni da ore per il vilipendio del cadavere di Pamela Genini l'ex fidanzato Francesco Dolci e i genitori di lui.🔗 Leggi su Fanpage.it Trafugato e decapitato il cadavere di Pamela GeniniIl cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo sorso ottobre a Milano dall'ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato trafugato e... Orribile scoperta nel cimitero: “Trafugato e decapitato il cadavere di Pamela Genini”La donna è vittima del femminicidio avvenuto lo scorso 14 ottobre a Milano a opera dell'ex compagno cervese Gianluca Soncin. Argomenti più discussi: Pamela Genini, parla la madre dopo la tomba profanata: Quello che dice Francesco Dolci sono solo bugie; Pamela Genini, l’autopsia cerca di far luce sulla profanazione e sul mistero del velo sul volto che è stato ripiegato e lasciato nel loculo; Ore 14 Sera 2 - Profanata la tomba di Pamela Genini, si indaga su telecamere e vie di fuga - 09/04/2026 - Video; Pamela Genini e la bara profanata: la pista di un’ossessione. Il cimitero non è isolato, ma i vicini: Non abbiamo sentito nulla. Pamela Genini e la bara profanata: la pista di un’ossessione - facebook.com facebook Pamela Genini, tomba profanata e testa tagliata: caccia al Dna #pamelagenini x.com