Vilipendio Pamela Genini l'ex Francesco Dolci | Da cristiano mai profanerei una tomba su di me solo bugie

Da fanpage.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un caso di vilipendio riguardante Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci ha dichiarato a Fanpage di non aver mai profanato una tomba, definendo le accuse a suo carico come bugie. Dolci ha anche affermato di essere stato descritto come l'ex fidanzato, aggiungendo che questa etichetta gli è stata imposta senza fondamento. La vicenda coinvolge dichiarazioni e accuse che stanno facendo discutere nelle cronache locali.

Sul caso Genini, Francesco Dolci a Fanpage: "Scrivete che sono l'ex fidanzato, mi hanno cucito addosso il ruolo dell'ossessionato ma Pamela voleva stare con me".🔗 Leggi su Fanpage.it

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