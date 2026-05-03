Vilipendio Pamela Genini l'ex Francesco Dolci | Da cristiano mai profanerei una tomba su di me solo bugie

In un caso di vilipendio riguardante Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci ha dichiarato a Fanpage di non aver mai profanato una tomba, definendo le accuse a suo carico come bugie. Dolci ha anche affermato di essere stato descritto come l'ex fidanzato, aggiungendo che questa etichetta gli è stata imposta senza fondamento. La vicenda coinvolge dichiarazioni e accuse che stanno facendo discutere nelle cronache locali.

Sul caso Genini, Francesco Dolci a Fanpage: "Scrivete che sono l'ex fidanzato, mi hanno cucito addosso il ruolo dell'ossessionato ma Pamela voleva stare con me".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Pamela Genini e la tomba profanata, l’ex Francesco Dolci: “Era finita in un giro di riciclaggio, aveva paura”"Pamela era usata come copertura nel riciclaggio di denaro, se n'è accorta tardi", dice a Fanpage.

Profanata tomba Pamela Genini: trovato un capello biondo a casa dell’ex Francesco DolciOggi, giovedì 23 aprile, i carabinieri si sono recati a casa di Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, a Sant’Omobono Terme (Bergamo) perché lì...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Pamela Genini e il corpo decapitato, appello e mail dedicata per trovare indizi; Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura; Il mistero di Pamela Genini: Chi ha profanato la tomba non voleva staccarsi da lei.

Vilipendio Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci: Da cristiano, mai profanerei una tomba, su di me solo bugieSul caso Genini, Francesco Dolci a Fanpage: Scrivete che sono l'ex fidanzato, mi hanno cucito addosso il ruolo dell'ossessionato ma Pamela voleva ... fanpage.it

Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci ha profanato il cadavere? «L'uomo nel video è lui al 90%»Chi ha profanato la tomba di Pamela Genini nel cimitero di Strozza? Il cadavere è stato decapitato e la testa della modella morta per femminicidio è stata asportata. ilmattino.it

Sempre più giallo sulla testa trafugata di Pamela Genini. L'ex Francesco Dolci si è presentato spontaneamente in Procura a Bergamo e ha consegnato una memoria con nomi. Le indagini sul vilipendio sono coordinate dal pm Giancarlo Mancusi: ancora ness - facebook.com facebook