Profanazione tomba Pamela Genini arriva la svolta! È in caserma

Il caso legato alla morte di Pamela Genini, avvenuta il 14 ottobre 2025 a Milano, ha suscitato grande attenzione. L’ex compagno della giovane di 29 anni è accusato di averla uccisa in modo violento. Recentemente, si è appreso che la tomba di Pamela è stata profanata e che una persona è stata portata in caserma per essere interrogata. La vicenda continua a essere al centro dell’interesse pubblico.

Il caso legato alla memoria di Pamela Genini, la giovane ventinovenne la cui vita è stata tragicamente spezzata dall’ex compagno Gianluca Soncin il 14 ottobre 2025 a Milano, continua a scuotere l’opinione pubblica per la sua brutalità e per i risvolti inquietanti che ne sono seguiti. La vicenda ha assunto contorni ancora più macabri dopo il funerale, quando la comunità di Strozza, nel bergamasco, ha dovuto fare i conti con un atto di sciacallaggio senza precedenti: la profanazione della sepoltura della vittima. Il corpo della donna è stato oggetto di un vile oltraggio, con la sottrazione della testa, un dettaglio che ha reso le indagini della Procura di Bergamo estremamente complesse e cariche di una tensione emotiva altissima per i familiari e per l’intera cittadinanza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Profanazione tomba Pamela Genini, arriva la svolta! “È in caserma” Notizie correlate Profanazione tomba Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci portato in caserma da carabinieriFrancesco Dolci si trova ora nella Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo. Ascoltato un ex di Pamela Genini per le indagini sulla profanazione della tomba e la decapitazione del cadavereL’indagine sulla profanazione della salma di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo scorso ottobre a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tomba di Pamela Genini profanata, l'appello dei carabinieri: Cerchiamo foto e video; Caso Genini: l'ex fidanzato deposita memoria sulla profanazione della tomba; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura. Profanazione tomba Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci portato in caserma dai carabinieriFrancesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, è stato portato nella Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo ... fanpage.it Pamela Genini decapitata, Francesco Dolci: «Non può essere un ossessionato, ecco perché». Le 8 foto del loculo (scattate da lui)Le otto fotografie del loculo di Pamela Genini potrebbero diventare un tassello chiave nell’inchiesta sulla profanazione della sua salma. Scatti realizzati in mesi diversi da ... leggo.it ULTIM’ORA Profanazione tomba Pamela Genini L’ex Francesco Dolci portato in caserma: https://fanpa.ge/oJ8Tf - facebook.com facebook Profanazione tomba Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci portato in caserma da carabinieri x.com