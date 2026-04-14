Ascoltato un ex di Pamela Genini per le indagini sulla profanazione della tomba e la decapitazione del cadavere

Nelle ultime ore, è stato ascoltato un ex partner di Pamela Genini nel corso delle indagini sulla profanazione della sua tomba e sulla decapitazione del suo cadavere. L’inchiesta riguarda il caso della modella di 29 anni, uccisa a Milano lo scorso ottobre dall’ex compagno, Gianluca Soncin. Le verifiche si concentrano ora su eventuali collegamenti tra questa persona e il gesto di vandalismo ai danni della salma.

L’indagine sulla profanazione della salma di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo scorso ottobre a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin, prosegue. Nel pomeriggio del 13 aprile, un ex fidanzato della donna è stato convocato nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, insieme ai genitori, per essere ascoltato proprio in relazione all’incursione avvenuta nel cimitero di Rota Imagna, dove il feretro della giovane è stato aperto e il corpo decapitato. I tre sono rimasti per ore negli uffici di via delle Valli: sono stati sentiti come persone informate sui fatti, nell’ambito di una attività di raccolta di sommarie informazioni testimoniali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ascoltato un ex di Pamela Genini per le indagini sulla profanazione della tomba e la decapitazione del cadavere Pamela Genini, la Procura indaga per vilipendio di cadavere e furto della testa: mistero sulla profanazioneIndagini a tutto campo sul trafugamento della salma di Pamela Genini, il cui movente rimane un giallo. Leggi anche: Profanazione del cadavere della Genini: «I genitori di Pamela minacciati da mesi»