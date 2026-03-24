L’udienza per Assunta Nocera, 35 anni, e Matteo Lamparelli, 27 anni, imputati in un’inchiesta su detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Benevento, è stata rinviata. La discussione è stata fissata per il prossimo 16 giugno 2026 davanti al giudice del Tribunale di Benevento. I due imputati avevano chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Benevento, aveva portato all’adozione di misure cautelari nei confronti di tre persone, tra cui Nocera e Lamparelli. I due imputati sono difesi dall’avvocato Gerardo Giorgione. Benevento, periodo no ma niente isterismi: per la B mancano 5 punti (anche 4) con tre gare in casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spaccio di droga a Benevento: udienza per due imputati con rito abbreviato

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