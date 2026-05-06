Processo Nemo Sud il pm modifica l’imputazione | nuova contestazione su vantaggi alla Fondazione
Il processo Nemo Sud ha subito una modifica nell’imputazione da parte del pubblico ministero, che ha presentato una nuova contestazione riguardante benefici concessi alla Fondazione coinvolta. Il procedimento riguarda il centro per le malattie neuromuscolari, attivo all’interno di un policlinico universitario. La vicenda si svolge ora con aggiornamenti rispetto alle accuse iniziali, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.
Nuovo passaggio nel procedimento sul caso Nemo Sud, il centro per le malattie neuromuscolari che ha operato per anni all’interno del Policlinico universitario di Messina. Nell’udienza di oggi il pubblico ministero ha proceduto alla modifica del capo di imputazione, come già sollecitato nel corso.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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