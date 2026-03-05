Centro Nemo Sud udienza preliminare rinviata al 6 maggio | accolta l’eccezione della difesa

L’udienza preliminare sul procedimento riguardante il Centro Nemo Sud è stata rinviata al 6 maggio dopo l’accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa. La struttura, specializzata nella cura delle patologie neuromuscolari, ha operato per diversi anni all’interno del Policlinico di Messina in collaborazione con l’ospedale universitario. La nuova data segna un ulteriore passo nel procedimento giudiziario attualmente in corso.

Il gup Pugliese rileva l'indeterminatezza dell'accusa nel procedimento sulla struttura per malattie neuromuscolari del Policlinico Nuovo passaggio giudiziario nel procedimento sul Centro Nemo Sud, la struttura dedicata alla cura delle patologie neuromuscolari che ha operato per anni all'interno del Policlinico di Messina in convenzione con l'ospedale universitario. Davanti al giudice per l'udienza preliminare Salvatore Pugliese è stata accolta ieri un'eccezione presentata dalla difesa della Fondazione Aurora Onlus. L'avvocata Elena Montalbano ha infatti sollevato la questione dell'"indeterminatezza della contestazione accusatoria", rilievo che il gup ha ritenuto fondato.

Caso Nemo Sud, al via udienza preliminare contro Vita e Fontana: il Policlinico parte civileSi è aperta oggi davanti al giudice per l’udienza preliminare Salvatore Pugliese l’udienza relativa al procedimento che vede come principali imputati...

