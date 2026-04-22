Una giuria di Los Angeles ha stabilito che Meta e Google sono responsabili di danni alla salute mentale causati dai loro algoritmi, condannandoli al pagamento di 3 milioni di dollari. La sentenza si basa su accuse riguardanti l'impatto dei sistemi di raccomandazione e contenuto sulla mente degli utenti. La decisione rappresenta un passo importante nel dibattito legale sul ruolo delle piattaforme digitali e dei loro algoritmi.

Una giuria di Los Angeles ha condannato Meta e Google al pagamento di 3 milioni di dollari dopo aver stabilito la responsabilità dei colossi tecnologici per i danni alla salute mentale causati dai propri algoritmi. La sentenza, emessa il 25 marzo scorso nel procedimento JCCP 5255, riconosce un legame diretto tra le funzioni tecniche dei social network e le problematiche psicologiche sviluppate da una giovane utente di 20 anni. Il caso è stato portato avanti dall’avvocato Mark Lanier per conto di Kaley, la ventenne che ha denunciato l’impatto distruttivo degli strumenti digitali sulla propria incolumità. La ragazza aveva iniziato a utilizzare Instagram e YouTube quando aveva solo sei o nove anni, finendo vittima di dinamiche che hanno scatenato in lei disturbi legati all’autolesionismo, al dismorfismo e stati di ansia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Social, Meta e Google condannati: gli algoritmi feriscono la mente

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