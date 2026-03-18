Rasmus Hojlund ha completato il suo percorso di trasformazione, diventando un giocatore ibrido tra uomo e macchina, noto come Cyborg. È diventato uno dei punti di riferimento del Napoli, anche se all’inizio era arrivato come sostituto di Lukaku nel mercato estivo. La sua presenza in squadra ha attirato l’attenzione, consolidando il suo ruolo nel club.

Rasmus Hojlund è diventato uno dei pilastri del Napoli, nonostante fosse arrivato nel mercato estivo come “vice di Lukaku”. E il club ora lo considera il centravanti del futuro. Scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport: Al di là di quello che dirà la classifica a fine campionato, Rasmus Hojlund sarà il centravanti del futuro del Napoli. L’uomo attorno a cui costruire la squadra che verrà. Il fattore Champions renderà obbligatorio il pagamento di 44 milioni per l’acquisto definitivo. Ma Napoli hanno deciso diversi mesi fa di riscattare Rasmus, di sfruttare l’opzione a proprio favore. Dal 28 ottobre, non ha più saltato una gara. Rasmus è un Cyborg, metà uomo, metà macchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund ha completato il processo di “lukakizzazione” diventando un Cyborg, metà uomo e metà macchina

Articoli correlati

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, Hojlund il cyborg di Conte: riscatto sicuro e missione Champions”

Va in scena Schiaparelli. Metà statua metà felino. Gli enigmi della sfingeMancinelli In giorni così nervosi la moda reagisce: o diventa teatro o meditazione.

Approfondimenti e contenuti su Hojlund ha completato il processo di...

Temi più discussi: Avere un #napoli al completo è stata un’utopia in questa stagione per Antonio Conte. Si ferma anche #Hojlund Leggi delle sue condizioni ?; Hojlund ha il 'mal del Maradona': a Napoli non segna da oltre tre mesi in campionato; Napoli-Lecce 2-1: rimonta azzurra con Hojlund e Politano - Rivivi il match; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.

Hojlund-Napoli, clausola rescissoria valida dall'estate 2027: la cifraRasmus Hojlund si appresta a diventare il centravanti del futuro del Napoli. Il club partenopeo lo vede come l'uomo attorno a cui costruire la squadra dei prossimi anni, una formazione destinata a con ... msn.com

Napoli verso il riscatto di Hojlund: pronta una cifra importanteOltre al mercato in entrata, si guarda anche alle situazioni interne e quello che si potrà fare da qui al prossimo futuro. Una delle questioni riguarda ovviamente Rasmus Hojlund sul quale il Napoli è ... fantacalcio.it

I fatti parlano chiaro: senza la ladrata di Bergamo e il sicario inviato in Napoli - Verona sul gol di Hojlund, avremmo +6 punti. Significherebbe essere a -3. Senza considerare tutto il resto degli infortuni. Per me siamo fuori dallo Scudetto, mangiamoci il 2° posto x.com