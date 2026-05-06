Sette musei sono stati selezionati per il Prix Versailles 2026, riconoscimento che premia spazi espositivi innovativi. Tra le caratteristiche, alcuni edifici cambiano colore in base al cielo, mentre altri utilizzano gli odori come elementi di guida per i visitatori. Questi musei trasformano l’esperienza culturale in sensoriale, offrendo percorsi che coinvolgono vista e olfatto in modo diretto.

? Cosa scoprirai Come può un edificio cambiare colore per riflettere il cielo?. Dove si trova il museo che usa gli odori come guida?. Perché l'architetto sta diventando importante quanto il curatore d'arte?. Quali strutture useranno la luce per raccontare la memoria storica?.? In Breve Progetti spaziano tra Emirati Arabi Uniti, Cina, Giappone, Stati Uniti, Uzbekistan e Lituania.. Zayed National Museum ad Abu Dhabi integra ventilazione naturale e design ispirato al falco.. Xuelei Fragrance Museum a Guangzhou utilizza forme organiche per percorsi olfattivi.. Lost Shtetl Museum in Lituania ricostruisce comunità ebraiche tramite piccoli edifici rurali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prix Versailles 2026: 7 musei che diventano esperienze sensoriali

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