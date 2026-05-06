Recentemente si sono registrati casi in cui i documenti personali consegnati negli hotel e B&B sono stati sottratti durante il soggiorno. Questa situazione mette a rischio i clienti, poiché i dati rubati possono essere utilizzati da terzi per commettere frodi o furti d’identità. La normativa prevede che gli hotel abbiano un massimo di 24 ore per cancellare i dati dei clienti dopo il check-out, ma in alcuni casi questa prassi non viene rispettata.

? Cosa scoprirai Come possono i tuoi documenti rubati causare danni a persone sconosciute?. Quali sono i limiti temporali entro cui un hotel deve cancellarti?. Perché la conservazione dei dati dopo il check-in facilita le frodi?. Cosa puoi fare se sospetti che il B&B tratti male i dati?.? In Breve Alessandro Longo segnala rischi di frodi a cascata per i viaggiatori.. Conservazione dati oltre limiti amministrativi facilita accessi fraudolenti ai database.. Violazioni dei protocolli di cancellazione impattano sulla fiducia dei consumatori.. Autorità competenti monitorano le strutture per garantire la privacy degli ospiti.. Il Garante Privacy ha segnalato un fenomeno illecito che mette a rischio la sicurezza dei viaggiatori, poiché alcuni gestori di alberghi e B&B conservano i documenti d’identità oltre il tempo strettamente necessario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Privacy, il rischio furti d’identità in hotel e B&B dopo il check-in

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