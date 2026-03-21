Turismo a Bari hotel e B&b pieni all?83% | Il Bif&st incide positivamente

A Bari, hotel e bed and breakfast sono occupati all’83% in vista della settimana del Bif&st, evento che si tiene nella città da oggi. I dati emergono dalla consultazione del sito di Booking, dove molti alloggi risultano prenotati per le date del festival. La presenza di turisti e visitatori ha contribuito a riempire le strutture ricettive locali in modo consistente.

Aprendo il sito di Booking ieri mattina, e cercando un posto in hotel o B&b della città che aderiscono al circuito per la settimana del Bif&st di Bari che inizia oggi è possibile vedere che le strutture ricettive della città sono piene all’83%. Numeri importanti per il turismo, soprattutto se si considera che siamo ancora lontani dalla stagione estiva. Ma nonostante questi numeri, gli operatori sono concordi nel dire che il festival potrebbe essere sfruttato meglio dal punto di vista di immagine, così da garantire un maggiore ritorno. Pur essendo comunque un momento molto importante per la città e per tutto l’indotto. «Il Bif&st rappresenta... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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