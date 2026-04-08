Dormono troppo e non fanno il check-out dell' hotel arrivano i carabinieri e scoprono centrale dello spaccio

Da riminitoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giovani, provenienti da Roma, sono stati trovati morti nel loro alloggio di un residence dopo aver saltato il check-out. Il titolare, preoccupato per il loro silenzio e il mancato risveglio, ha chiamato i carabinieri. All’arrivo, i militari hanno scoperto che i tre erano coinvolti in un’attività di spaccio, con una piccola centrale operativa nascosta all’interno della struttura. Gli investigatori hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte e il ruolo dei giovani.

Il troppo sonno si è rivelato fatale per tre giovani spacciatori, tutti provenienti da Roma, che il giorno del check-out dal residence non hanno sentito la sveglia col titolare che, preoccupato, ha chiesto l'intervento dei carabinieri e questi ultimi che hanno così scoperto una piccola centrale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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