Dormono troppo e non fanno il check-out dell' hotel arrivano i carabinieri e scoprono centrale dello spaccio

Tre giovani, provenienti da Roma, sono stati trovati morti nel loro alloggio di un residence dopo aver saltato il check-out. Il titolare, preoccupato per il loro silenzio e il mancato risveglio, ha chiamato i carabinieri. All’arrivo, i militari hanno scoperto che i tre erano coinvolti in un’attività di spaccio, con una piccola centrale operativa nascosta all’interno della struttura. Gli investigatori hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte e il ruolo dei giovani.

Il troppo sonno si è rivelato fatale per tre giovani spacciatori, tutti provenienti da Roma, che il giorno del check-out dal residence non hanno sentito la sveglia col titolare che, preoccupato, ha chiesto l'intervento dei carabinieri e questi ultimi che hanno così scoperto una piccola centrale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it I carabinieri scoprono una base dello spaccio a Librino: arrestato un 32enneLe indagini hanno portato anche all'individuazione di una stanza adibita al consumo della droga da parte degli acquirenti I carabinieri della... Suzzara, organizzano una festa in albergo ma fanno troppo rumore: arrivano i carabinieri e trovano un ricercatoSuzzara (Mantova), 28 marzo 2026 – Avevano preso una camera d’albergo per trascorrere la nottata. Argomenti più discussi: Non è questione di ore: dobbiamo imparare a dormire (e a sognare); Dove dormire a New York: quartieri migliori e hotel consigliati; Bologna, la città degli invisibili: quasi 600 clochard e il 44% dorme in strada; Come vivono i 4 astronauti di Artemis 2 della NASA: cibo, igiene e sonno a bordo di Orion verso la Luna. Effetti Dannosi del Troppo Dormire: Rischi per Salute e BenessereScopri gli effetti realmente dannosi del troppo dormire e come concretamente può influenzare la tua salute generale. In questo articolo esploreremo gli effetti dannosi del ... Leggi tutto ... msn.com Abbiamo creato un gruppo di uncinetto sociale troppo bello Da mercoledì il gruppo si è felicemente allargato: i ragazzi della comunità Ercole Borra si sono uniti a noi Ci troviamo: Tutti i mercoledì dal 4 marzo 17:00–19:00 (orario libero ) Grazie a chi - facebook.com facebook