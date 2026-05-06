Primo Maggio a Fornaci Record di presenze agli stand Anche per gli screening Asl

Durante la 64ª Festa del 1° Maggio a Fornaci di Barga, si è registrato un grande afflusso di visitatori agli stand dedicati alla prevenzione. La campagna di screening promossa dalla Regione Toscana, organizzata dalla Zona Distretto della Valle del Serchio, ha coinvolto numerosi cittadini, con un incremento di partecipazione rispetto alle edizioni precedenti. Oltre alle attività di sensibilizzazione, sono stati effettuati tamponi e controlli medici gratuiti, con un'attenzione particolare alla lotta contro i tumori.

Più prevenzione e stili di vita sani per contrastare l’incidenza dei tumori sul territorio. È questo l’obiettivo della Zona Distretto della Valle del Serchio, che ha promosso la campagna di screening della Regione Toscana durante la 64ª edizione della Festa del 1° Maggio a Fornaci di Barga. All’interno della storica manifestazione, da sempre grande vetrina di richiamo per tutta la Valle, l’Azienda sanitaria ha organizzato un vero e proprio Open Day della salute. Allo stand dedicato, il personale infermieristico del territorio – rappresentato da Maria Domenica Grandi e Valentina Grisanti – ha accolto i visitatori per fornire informazioni sui...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ”Primo Maggio a Fornaci“. Record di presenze agli stand. Anche per gli screening Asl Notizie correlate Arpaise, il 4 e 5 Maggio l’ASL di Benevento in piazza: prevenzione gratuita con gli screening oncologiciTempo di lettura: 2 minutiLa prevenzione fa tappa nel Sannio con il tour degli screening oncologici gratuiti, grazie all’impegno dell’ASL Benevento e... Leggi anche: Boom di presenze a Salerno nel primo sabato di maggio: spiagge e centro da record Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Primo maggio a Fornaci 2026. Tutto quello che c’è da sapere; Torna Fornaci Primo Maggio: ecco i tre giorni di festa espositiva; Ponte del Primo Maggio, prove d’estate nei parchi di Vicenza; Le piazze del Primo Maggio. Primo Maggio a Fornaci. Record di presenze agli stand. Anche per gli screening AslLa prevenzione si conferma l’arma più efficace: l’adozione di abitudini sane e la diagnosi precoce – possibile proprio grazie a esami di popolazione periodici, gratuiti e rivolti alle fasce più a ... lanazione.it Tutto pronto a Fornaci per la festa del Primo MaggioQuest’anno la manifestazione si svolgerà in una tre giorni dal 1° al 3 maggio. Il tutto organizzato dal Comitato 1° Maggio con il supporto anche del ... giornaledibarga.it Cina: incassi al botteghino raggiungono i 758 milioni di yuan durante vacanze del Primo Maggio Secondo i dati dell’Amministrazione cinese del Cinema, gli incassi al botteghino durante le vacanze del Primo Maggio di quest'anno sono ammontati a 758 milio - facebook.com facebook