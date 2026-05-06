A Camerano, in provincia di Ancona, è previsto l’apertura di un nuovo punto vendita di un noto marchio di abbigliamento entro la fine del 2027. L’evento porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro e coinvolgerà la zona con investimenti nel settore commerciale. La data precisa dell’inaugurazione sarà comunicata nelle prossime settimane, mentre le autorità locali attendono con interesse l’apertura del negozio.

Camerano, 6 maggio 2026 – L'inaugurazione è prevista per la fine del 2027 e, grazie all’inclusione di un’area commerciale adiacente e attualmente in disuso, quella che era occupata dal Carrefour, il nuovo centro commerciale si estenderà su una superficie lorda affittabile di circa 30mila metri quadrati, divenendo il più grande centro commerciale delle Marche. L’intero complesso commerciale del Grotte center all’Aspio di Camerano infatti è stato acquisito. Arriva il colosso Irlandese. Tutti si chiedono cosa occuperà quell’area vuota da tempo e sarà proprio Primark, colosso irlandese specializzato nella vendita di abbigliamento e non solo, che sicuramente prenderà posto in gran parte dello spazio, probabilmente in quello oggi dismesso che era occupato da Carrefour.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Primark a Camerano (Ancona), ecco quando apre: nuovi posti di lavoro in arrivo

Notizie correlate

Puglia, in arrivo 10mila nuovi posti di lavoro. Ecco dove e in quali settoriLa Puglia prova a consolidare la ripresa occupazionale e nella giornata della Festa del lavoro guarda al futuro con numeri ambiziosi, rafforzando una...

Lidl apre a Caivano: 60 i nuovi posti di lavoroSi è tenuta questa mattina la cerimonia del taglio del nastro del nuovo supermercato Lidl di Via Atellana a Caivano (NA).