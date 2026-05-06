Primark accelera in Italia | nuova apertura anche a Parma
Primark continua a espandersi in Italia, annunciando l’apertura di un nuovo negozio a Parma. L’azienda irlandese dell’abbigliamento low cost ha previsto un investimento di 22 milioni di euro nel nostro Paese, con l’obiettivo di aprire nuovi punti vendita. Oltre a Parma, sono in programma altre aperture nel territorio italiano, rafforzando così la presenza del marchio nel mercato locale.
Primark accelera la sua espansione in Italia e mette nel mirino anche Parma. Il gruppo irlandese dell’abbigliamento low cost ha annunciato un piano di investimenti da 22 milioni di euro che porterà all’apertura di nuovi punti vendita nel Paese, tra cui uno nel capoluogo emiliano.L’operazione si.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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