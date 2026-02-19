Lidl apre a Caivano | 60 i nuovi posti di lavoro

Lidl ha aperto questa mattina il suo nuovo negozio a Caivano, in via Atellana, creando 60 posti di lavoro. La cerimonia di inaugurazione ha attirato molti residenti e lavoratori locali, interessati alle nuove opportunità di impiego. Il supermercato si estende su una superficie di oltre 1.500 metri quadrati, offrendo una vasta gamma di prodotti alimentari e di prima necessità. La scelta di aprire in questa zona risponde alla crescente domanda di negozi nelle aree periferiche del comune. L’inaugurazione segna un passo importante per la catena in provincia.

Si è tenuta questa mattina la cerimonia del taglio del nastro del nuovo supermercato Lidl di Via Atellana a Caivano (NA). Il nuovo punto vendita rappresenta un esempio d'eccellenza in termini di sostenibilità e rigenerazione urbana. La struttura, realizzata in classe energetica A3, sorge su un'area precedentemente abbandonata, restituendo valore e decoro a una zona da tempo inutilizzata. L'intervento ha avuto un impatto positivo sul contesto circostante grazie anche alla realizzazione di una nuova strada completata da un moderno impianto di illuminazione. Sul fronte dell'efficienza energetica, lo store è dotato di un impianto fotovoltaico da 100 kW ed è approvvigionato da energia 100% rinnovabile.