Prima la lite con la compagna poi gomitate e morsi ai Carabinieri | 39enne arrestato

Ieri pomeriggio a Lugo si è verificata una situazione di tensione che ha portato all’arresto di un uomo di 39 anni. Dopo una lite con la compagna, l’uomo ha aggredito i Carabinieri con gomitate e morsi, opponendosi all’intervento delle forze dell’ordine. La persona è già nota alle autorità e ora è accusata di resistenza, violenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.

Momenti di tensione e violenza a Lugo, dove ieri pomeriggio i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di resistenza, violenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.Il tutto è cominciato nel primo pomeriggio, intorno alle 14.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Litiga violentemente con la compagna, poi aggredisce i carabinieri: arrestato un 32enne, in casa aveva due katane non denunciateDurante l’intervento dei militari l’uomo ha provato più volte a infliggersi delle lesioni, prendendo a testate una porta e provando a gettarsi da una... Veroli. Rinchiude la compagna in camera e poi la minaccia di morte con un machete. 56enne del posto arrestato dai CarabinieriCronache Cittadine VEROLI – I militari della Stazione Carabinieri di Veroli riescono ad evitare, conseguenze ben più gravi, intervenendo prontamente... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'appuntamento finisce nel sangue: si incontrano sul web, lei lo accoltella dopo una lite; Regolamento di conti: 32enne accoltellato in pieno giorno, finisce in ospedale; Foggia, le indagini sull'omicidio Bruno: prima la lite, poi la sparatoria. La verità dalle analisi sulla pistola; Il ferito di via Di Vittorio fermato per una lite due giorni prima dell’agguato. Angri, chi è la 35enne del Bangladesh arrestata con l’accusa di aver narcotizzato ed evirato il marito dopo la lite sulla prima moglie?Ad Angri, in provincia di Salerno, una donna di 35 anni originaria del Bangladesh è stata arrestata con accuse pesantissime: avrebbe narcotizzato ed evirato il marito, un uomo di 41 anni, anche lui be ... alphabetcity.it Prima la lite con la moglie, poi i colpi : chi è Antonio Tommaso Fortebraccio (1 / 2)Una serata come tante, in una zona tranquilla della città, si è trasformata improvvisamente in qualcosa di difficile anche solo da immaginare. Le luci delle case accese, la quotidianità che scorre len ... donna.fidelityhouse.eu Dopo una prima fase di caldo anomalo e il successivo calo termico, stando alle previsioni meteo, nel corso del prossimo weekend si assisterà ad una vera esplosione dell’estate, con temperature che supereranno anche i 30 gradi al Sud. Secondo le stime de I - facebook.com facebook Avanti il prossimo - la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #trump #papa #satira #vignetta #natangelo x.com