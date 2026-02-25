Litiga violentemente con la compagna poi aggredisce i carabinieri | arrestato un 32enne in casa aveva due katane non denunciate

Un uomo di 32 anni ha aggredito la compagna durante una lite in casa, poi ha tentato di scappare e ha affrontato i carabinieri intervenuti. La sera tra il 23 e il 24 febbraio 2026, i militari sono entrati nell’appartamento di Treviolo dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza. Durante la perquisizione, hanno trovato due katane non denunciate, che sono state sequestrate. L’uomo è stato arrestato sul posto per resistenza e lesioni.

Nella notte tra il 23 ed il 24 febbraio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Bergamo sono intervenuti a Treviolo a seguito della segnalazione di una violenta lite domestica in atto tra conviventi. Giunti sul posto, i militari hanno trovato un uomo di 32 anni, nato in provincia di Catania e residente in Val Brembana, già noto alle Forze dell’Ordine, in evidente stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Durante le fasi di intervento, l’uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha dapprima preso a testate una porta e successivamente ha tentato di lanciarsi da una finestra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Litiga violentemente con il padre, intervengono i carabinieri. Poi picchia anche loroUn uomo ha avuto una lite violenta con il padre a Lido di Spina, scatenando una scena di caos. Leggi anche: Aggredisce la compagna poi i carabinieri: 50enne arrestato a Rivarolo Canavese SPACCIATORE AGGREDISCE CARABINIERI, ARRESTATO E SUBITO LIBERO | 28/01/2026 Temi più discussi: Litiga violentemente con la compagna, poi aggredisce i carabinieri: arrestato un 32enne, in casa aveva due katane non denunciate; Litiga violentemente con il padre, intervengono i carabinieri. Poi picchia anche loro; Litiga violentemente con la fidanzata, lei chiama i carabinieri. Il 42enne aggredisce i militari e morde il braccio a uno di loro: arrestato; Massacra di botte la madre la sera del suo 20esimo compleanno: trovato morto in mare a Civitanova Marche. Litiga violentemente con la compagna, poi aggredisce i carabinieri: arrestato un 32enne, in casa aveva due katane non denunciateDurante l’intervento dei militari l’uomo ha provato più volte a infliggersi delle lesioni, prendendo a testate una porta e provando a gettarsi da una finestra ... bergamonews.it Carbonia, litiga con la compagna e aizza il cane contro i Carabinieri: arrestatoSerata movimentata ieri a Carbonia, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un 34enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico u ... cagliaripad.it Litiga violentemente con il padre, intervengono i carabinieri. Poi picchia anche loro x.com Dentro la notizia. . Macerata, ragazzo di 20 anni picchia violentemente la mamma, crede di averla uccisa e si getta in mare. #DentrolaNotizia - facebook.com facebook