Donizetti Opera per la dodicesima edizione una prima assoluta una rarità e una brillante vis teatrale

Per la dodicesima edizione, Donizetti Opera propone una prima assoluta e alcune opere raramente messe in scena. La programmazione si concentra su titoli poco rappresentati di Gaetano Donizetti e include anche spettacoli che rappresentano delle novità nel panorama teatrale. L’evento si svolge con l’obiettivo di valorizzare composizioni meno note del compositore italiano.

Una programmazione interamente incentrata su rarità donizettiane e titoli poco rappresentati, oltre al ricco palinsesto del Donizetti Off con al centro le celebrazioni per il trentennale della scomparsa del direttore d’orchestra bergamasco Gianandrea Gavazzeni: questa la dodicesima edizione del Donizetti Opera, la seconda con Riccardo Frizza nel doppio ruolo di direttore artistico e musicale. Il festival internazionale dedicato al celebre compositore bergamasco, organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo presieduta da Giorgio Berta con la direzione generale di Massimo Boffelli, con il sostegno del Comune di Bergamo, animerà i teatri della Città di Gaetano Donizetti dal 13 al 29 novembre 2026, giorno del dies natalis donizettiano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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