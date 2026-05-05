Sigarette e sigari nuovi aumenti dal 6 maggio | ecco quali marche e i nuovi prezzi Listino aggiornato

Da domani, 6 maggio, entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette e dei sigari. Le variazioni riguardano diverse marche, con modifiche ai costi di pacchetti e confezioni. Il listino aggiornato include gli importi aggiornati per ciascun prodotto. Questi cambiamenti sono stati comunicati ufficialmente e riguardano sia i prodotti di uso comune che quelli di fascia più alta.

Sigarette e sigari. Scatta da domani, 6 maggio, una nuova tranche di aumenti. Cambiano i prezzi di pacchetti e confezioni di diverse marche. Si tratta di una nuova tranche degli effetti delle misure disposte dal governo attraverso la legge di Bilancio 2026. Aumenti che finora hanno riguardato le tradizionali sigarette e i vari tipi di tabacco, ad eccezione delle stick per i dispositivi elettronici. Dopo questa tranche ne arriveranno altre. I rincari infatti non si fermeranno al 2026, ma saranno progressivi e proseguiranno fino al 2028. Sigarette e sigari, quali marche aumentano Gli aumenti di domani riguardano soprattutto i sigari. Tra le sigarette il cui prezzo cambia dal 6 maggio ci sono vari tipologie di Corset che arrivano a 5,70 euro, poi The King che a costeranno tra 5,30 e 5,40 euro.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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