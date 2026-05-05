Sigarette nuovo aumento prezzi da domani 6 maggio | la tabella ufficiale dei rincari fino a 20 centesimi

Da domani, mercoledì 6 maggio, entreranno in vigore nuovi aumenti delle accise su sigarette, sigari e altri prodotti del tabacco. Questa è la quinta variazione dei prezzi che si verifica dall’inizio dell’anno. La tabella ufficiale dei rincari prevede aumenti fino a 20 centesimi sui prezzi di vendita. I rincari sono stati annunciati e si applicheranno a partire dalla giornata di domani.

Domani, mercoledì 6 maggio, scatta una nuova tranche di rincari delle accise su sigarette, sigari e altri prodotti - la quinta da inizio anno. Lo ha comunicato l'Agenzia delle dogane e dei monopoli: una circolare riporta la tabella ufficiale. Si pagherà fino a 20 centesimi in più per un pacchetto dei marchi interessati.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sigarette più care dal 2026: aumenti fino a 40 centesimi a pacchetto nei prossimi anni

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