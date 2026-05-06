In Europa, i prezzi della benzina e del diesel sono soggetti a variazioni e interventi governativi. Attualmente, lo sconto sulle accise per carburanti, che prevede un taglio di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina, è stato prorogato fino al 10 maggio. Tuttavia, fonti ufficiali indicano l'interesse delle autorità di prolungare questa misura fino al 22 maggio.

Il governo italiano ha prolungato il taglio delle accise sul prezzo di benzina e gasolio. Lo sconto, che durerà fino al 10 maggio (l'intenzione del governo, che avrebbe già individuato i fondi, sarebbe però quella di estenderlo ulteriormente fino al 22), rimane di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si abbassa a 5 per la benzina. Con la guerra in Medio Oriente ancora in atto, l'attività nello stretto di Hormuz al minimo e il costo del petrolio parecchio più alto rispetto al periodo pre-bellico, la riduzione dei prezzi alla pompa potrebbe non essere così vicina, il che non rappresenta una buona notizia per gli utenti della strada di tutto il mondo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prezzi benzina, cosa fanno nel resto d'Europa

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Il decreto pubblicato sabato in Gazzetta Ufficiale proroga il taglio di 20 centesimi sul prezzo del gasolio mentre riduce a 5 centesimi il calo delle imposte per la benzina x.com