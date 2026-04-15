Il vicepremier e leader della Lega ha incontrato i giornalisti a Milano, presso la sede del partito in via Bellerio, per commentare le recenti posizioni assunte sulla gestione dei prezzi di luce e benzina. Durante la conferenza, ha espresso la volontà di opporsi alle decisioni europee che, secondo lui, influiscono sui costi energetici e sui carburanti. Nessuna dichiarazione sui dettagli delle strategie future o sulle eventuali azioni da intraprendere.

A Milano, presso la sede del Carroccio in via Bellerio, il vicepremier e leader della Lega ha affrontato oggi i temi caldi dell’agenda politica nazionale e internazionale. Durante la conferenza stampa dedicata alla presentazione del Remigration Summit, fissato per il 18 aprile, Salvini ha respinto le critiche riguardanti presunti fenomeni di razzismo legati all’evento, definendole semplici provocazioni della sinistra. Il vertice è al centro di forti polemiche che il leader del partito ha liquidato come isteria politica. Difesa del potere d’acquisto e serrata contro i vincoli europei. L’obiettivo prioritario del governo italiano punta a proteggere l’economia domestica dalle fluttuazioni dei mercati energetici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvini sfida l’Europa: battaglia per i prezzi di luce e benzina

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