Presunta ‘parentopoli’ è bufera | Giunta incarico a una convivente

Un nuovo caso di presunta ‘parentopoli’ scuote il consiglio comunale: il gruppo di opposizione ‘Castelnovo al Centro’ denuncia che alcuni incarichi assessoriali sono stati affidati a persone conviventi e strettamente legate ai membri della maggioranza. La questione ha suscitato reazioni e richieste di maggiore chiarezza sulla trasparenza delle nomine, mentre la tensione tra le forze politiche cresce nel dibattito pubblico.

Insorge il gruppo di opposizione ‘ Castelnovo al Centro ’ accusando la maggioranza di governo di aver concesso ‘ deleghe assessoriali ’ a persone conviventi e in stretta relazione con esponenti della giunta comunale, sollevando il problema della dovuta trasparenza. "Apprendiamo che, nell’ambito della gestione delle deleghe assessorili – afferma il consigliere di opposizione Gabriele Tacconi, senza però fare nomi specifici –, sono stati affidati incarichi di comunicazione istituzionale a soggetti legati da rapporto di convivenza a membri della stessa giunta tuttora in carica e titolari della medesima delega". "Si tratta – continua Tacconi – di una pratica insolita che solleva serie perplessità sul piano dell’opportunità politica e quindi della trasparenza amministrativa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Presunta ‘parentopoli’, è bufera: "Giunta, incarico a una convivente" Notizie correlate Regione Umbria, Paggi: "Non ho formalizzato alla giunta alcuna rinuncia all'incarico""Non ho formalizzato alla Giunta regionale alcuna rinuncia all'incarico conferitomi". Dimissioni nella Giunta di Cotignola: l'assessora Minto lascia l'incarico per motivi personaliIeri, 9 aprile, l’assessora Martina Minto ha comunicato le proprie dimissioni dalla giunta comunale di Cotignola per motivi personali, le quali...