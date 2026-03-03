Regione Umbria Paggi | Non ho formalizzato alla giunta alcuna rinuncia all' incarico

Gianluca Paggi, direttore regionale alla regione Umbria, ha dichiarato di non aver formalizzato alcuna rinuncia all’incarico affidatogli. In una nota ufficiale, ha precisato di non aver presentato alcuna comunicazione di dimissioni alla Giunta regionale. La sua posizione si contrappone alle notizie diffuse negli ultimi giorni, che avevano ipotizzato un suo passo indietro rispetto alla carica.

"Non ho formalizzato alla Giunta regionale alcuna rinuncia all'incarico conferitomi". Con queste parole, in una nota diffusa, Gianluca Paggi, attuale direttore regionale al governo del territorio, ambiente, protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento Pnrr smentisce le notizie.