Dimissioni nella Giunta di Cotignola | l' assessora Minto lascia l' incarico per motivi personali

L’assessora del comune di Cotignola ha annunciato le proprie dimissioni dalla giunta comunale, con effetto dal fine della giornata di venerdì. La decisione è stata comunicata ieri, 9 aprile, e si riferisce a motivi di natura personale. La giunta dovrà ora gestire la sua sostituzione e continuare le attività programmate senza l’assessora. La squadra amministrativa si prepara a fare fronte alla situazione nelle prossime settimane.

Ieri, 9 aprile, l’assessora Martina Minto ha comunicato le proprie dimissioni dalla giunta comunale di Cotignola per motivi personali, le quali saranno effettive a partire dal termine della giornata di venerdì.A Minto, in forza alla giunta del sindaco Federico Settembrini dal suo insediamento nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Caso Delmastro, Cirio su dimissioni assessora Chiorino: "Piemonte anteposto ad ambizioni personali"“Abbiamo nella nostra compagine persone che sanno anteporre il bene della Regione anche alle loro legittime ambizioni personali. Madia lascia il Consiglio: "Motivi personali"In consiglio comunale, tra le fila dell’opposizione di centrodestra, entrerà a breve un nuovo consigliere: dopo quasi due anni di mandato, infatti,... Cotignola: esce dalla giunta l’assessora Martina MintoGiovedì 9 aprile 2026 l’assessora Martina Minto ha rassegnato le proprie dimissioni dalla giunta comunale di Cotignola per ragioni personali. Le ... ravennanotizie.it Martina Minto si dimette dalla giunta comunale per motivi personaliLa 35enne Martina Minto ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di assessora nella giunta comunale di Cotignola per motivi personali. Oggi, 10 aprile, è l’ultimo giorno del suo incarico iniziato a ... ravennaedintorni.it