Ferie pagate meno del dovuto accordo tra Actv e centinaia di lavoratori

Un accordo tra Actv e centinaia di lavoratori riguarda le ferie pagate. La vertenza, che coinvolgeva dipendenti dell'azienda, si è conclusa con un risultato favorevole per i lavoratori. La questione riguardava le indennità durante i periodi di ferie e si è risolta con un’intesa tra le parti. Nessun dettaglio sui termini dell’accordo o sulle eventuali modifiche ai pagamenti.

La retribuzione dei giorni non lavorati dev'essere equivalente a quella ordinaria, incluse le indennità. Per l'azienda un esborso attorno a un milione e mezzo di euro, già coperto con apposito fondo. Soddisfazione di Cgil e Uil Si chiude con un esito favorevole per centinaia di lavoratori la vertenza sulle indennità durante i periodi di ferie che ha coinvolto dipendenti di Actv. Autisti, marinai, comandanti e altri addetti del trasporto pubblico veneziano vedranno riconosciuta la differenza tra quanto percepito nei giorni di ferie a partire dal 2007 e quanto, invece, gli spetta secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente.

