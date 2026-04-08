Neurologi dirottati a Ceglie | il caso del centro di riabilitazione e delle prestazioni aggiuntive

Nei giorni scorsi, la Fp Cgil ha segnalato un ordine di servizio emesso dalla Asl di Brindisi che prevede il trasferimento temporaneo di due neurologi dall'ospedale “Perrino” di Brindisi al Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica per un periodo di 30 giorni. La decisione ha suscitato alcune critiche, ma al momento non sono state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali sulle motivazioni di questa scelta.

BRINDISI - Nei giorni scorsi, la Fp Cgil ha stigmatizzato, in una nota, un ordine di servizio diramato dalla Asl di Brindisi, con il quale due neurologi in servizio presso l'ospedale “Perrino” di Brindisi saranno “dirottati” per 30 giorni presso il Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Pta di Ceglie Messapica, più prestazioni di Radiologia e Tomografia computerizzataCEGLIE MESSAPICA - Potenziata l’offerta di prestazioni nel Servizio di Radiologia del Pta di Ceglie Messapica. Ceglie Messapica e Ceglie del Campo, una serata studio tra storia e archeologiaStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Mercoledì...