Presidente Fontana ripensaci | dalla Brianza 20mila firme per far risparmiare 1.200 euro all' anno ai brianzoli

Una petizione ha raccolto oltre 3.300 firme nella zona della Brianza, chiedendo al presidente della Regione Lombardia di mantenere la possibilità di percorrere gratuitamente la strada Milano-Meda. La richiesta nasce dal desiderio di far risparmiare circa 1.200 euro all’anno a ogni residente della zona. In totale, sono state firmate oltre 20.000 persone, che si sono espresse per mantenere questa possibilità di accesso gratuito.

In 3.350 hanno sottoscritto la petizione per chiedere al presidente della Regione Lombardia di poter continuare a percorrere la Milano-Meda gratis. Una petizione che nella giornata di martedì 5 maggio è stata darla direttamente a Federico Romani con l’invito di consegnarla al presidente Attilio.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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