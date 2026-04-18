In un’Italia dove il costo della vita continua a salire, molte famiglie si trovano a dover gestire spese quotidiane spesso sottovalutate. Queste piccole voci di uscita, che si sommano nel tempo, rappresentano un peso che può arrivare fino a 4.000 euro all’anno per ogni nucleo familiare. La sfida sta nel riuscire a individuare e controllare queste spese invisibili, spesso trascurate nelle analisi di bilancio.

Il vero problema del bilancio familiare? Le spese che non si vedono. Nell’Italia del caro vita c’è un nemico che si potrebbe combattere: non sono sempre le grandi spese, ma sono quelle piccole, quotidiane e spesso invisibili. Costi piccoli e ricorrente che sommati, mese dopo mese, possono trasformarsi in una voragine. E secondo un’analisi di Bravo, società specializzata nella gestione del sovraindebitamento, ci sono tre abitudini diffusissime che arrivano a costare fino a 4mila euro l’anno a famiglia. Una cifra, soprattutto in un contesto segnato da inflazione in crescita (+1,7% a marzo secondo Istat) e rincari stimati fino a 776 euro annui per una famiglia con due figli, che può fare la differenza tra un bilancio in equilibrio e uno in affanno.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Caro vita: come risparmiare fino a 4.000 euro l’anno per famiglia

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