In una regione italiana, tra i 60.000 e gli 80.000 lavoratori del settore pubblico e privato potrebbero essere impiegati con lo smart working. Questa possibilità nasce dalla volontà di ridurre i costi legati all’uso dell’auto, che in alcuni casi comportano un aumento di circa 230 euro all’anno per i consumatori di diesel. La misura mira a contenere le spese dei lavoratori, colpiti dall’aumento dei prezzi di carburante e dall’inflazione.

Dai 60 mila agli 80 mila lavoratori reggiani nel pubblico e nel privato potrebbero essere impiegati con lo smart working, proteggendo il loro stipendio sbranato dalla pompa di benzina e dall’inflazione. E facendo risparmiare migliaia di barili di petrolio, proprio come chiede l’Unione Europea. Mentre la crisi degli idrocarburi galoppa, chiediamo ai datori di lavoro pubblici e privati di aprire un confronto per mappare chi può lavorare da remoto. Sarebbe la risposta più concreta, più equa e più immediata che il sistema possa dare. Rosamaria Papaleo, leader della Cisl Emilia Centrale, ha proposto anche a Reggio di aprire il dossier del lavoro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I costi e le contromosse. Diesel, +230 euro all’anno: "Ecco chi può risparmiare"

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App Io, ecco come risparmiare sulle commissioni: addio costi inutiliLa digitalizzazione della Pubblica amministrazione non è solo una questione di comodità: può tradursi in un risparmio concreto per i cittadini.

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Meglio benzina, diesel o ibrido nel 2026? Confronto costi e consumi?Benzina, diesel o ibrido: quale conviene nel 2026? Confronto costi (1.700€ vs 1.200€ vs 1.050€/anno), consumi e quale scegliere. ilgiornaledigitale.it

Vanair lancia EPEQ Solar Assist: pannelli solari sui camion diesel riducono consumi ed emissioni fino all'80% durante le soste. https://auto.everyeye.it/notizie/camion-diesel-come-risparmiare-migliaia-litri-carburante-singolo-anno-868577.htmlutm_medium - facebook.com facebook

Incominciano i razionamenti di diesel in Italia dovuti all'ennessimo attacco ingiustificato del blocco Epstein all'Iran. L'Europa e l'Italia si trovano così in un vicolo cieco geopolitico e morale, del tutto autoimposto, per un vassallaggio ridicolo e acritico agli Stati Un x.com