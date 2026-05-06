Roma, 6 mag. (Adnkronos) - In Italia, nonostante il crescente dibattito pubblico attorno al tema, la maternità si traduce ancora in un equilibrio fragile tra occupazione e carico di cura, tra desiderio e rinuncia, con carriere che si fermano o rallentano e difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro. È la fotografia che emerge dall'XI edizione del Rapporto “Le Equilibriste, la maternità in Italia” diffuso oggi a pochi giorni dalla Festa della Mamma ed elaborato dal Polo Ricerche di Save the Children - l'Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro - che anno dopo anno racconta una realtà che fatica a migliorare.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Presentato da Save the Children XI edizione del Rapporto 'Le Equilibriste - La maternità in Italia 2026'

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