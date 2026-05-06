Presentato a Subbiano l' open call internazionale Terre Altre per artisti e curatori under 36

A Subbiano è stata annunciata l'apertura di un bando internazionale rivolto a artisti e curatori sotto i 36 anni. L'iniziativa, intitolata Terre Altre, mira a coinvolgere giovani creativi nel racconto di aree marginali tramite proposte artistiche e curatoriali. L'obiettivo è esplorare i territori attraverso diversi punti di vista, immagini e narrazioni, offrendo una piattaforma per nuove interpretazioni e approcci.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Raccontare i territori marginali attraverso nuovi sguardi, nuove immagini e nuove narrazioni. È da questa visione che nasce Terre Altre, il programma internazionale di residenze artistiche, presentato a Subbiano in conferenza stampa, che dallo scorso 13 aprile ha aperto la propria open call rivolta a giovani artisti visivi, filmmaker, registi e curatori under 36. Promosso dal Comune di Subbiano, insieme alle organizzazioni di produzione culturale CasermArcheologica e Ideatica, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ Toscana 2021–2027 e inserito nel progetto regionale Giovanisì, Terre Altre selezionerà...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presentato a Subbiano l'open call internazionale Terre Altre per artisti e curatori under 36 Notizie correlate Al via Terre Altre, open call per artisti e curatori dedicata all'immagine in movimentoArezzo, 13 aprile 2026 – Un progetto che mette in dialogo arte contemporanea, territori marginali e nuove narrazioni audiovisive. Altre Terre apre il bando . Call per artisti e curatoriUn progetto che mette in dialogo arte contemporanea, territori marginali e nuove narrazioni audiovisive.