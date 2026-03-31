Versi e solchi dell’essere | il concorso letterario promosso da Acli Catania e Magna Libri

È stato indetto un concorso letterario intitolato “Versi e solchi dell’essere” dall’associazione locale e da un editore. La competizione invita gli autori a esprimere attraverso la scrittura le proprie esperienze, emozioni e pensieri, con l’obiettivo di condividere le proprie storie con un pubblico più ampio. La partecipazione è aperta a tutti gli scrittori interessati.

Il concorso è articolato in due sezioni: poesia e narrativa. Gli elaborati potranno essere inviati dal 28 aprile al 15 maggio La scrittura come viaggio interiore, come strumento per dare forma a pensieri, emozioni e storie capaci di raggiungere gli altri. Con questo spirito nasce “Versi e solchi dell’essere”, il nuovo concorso letterario dedicato alla poesia e alla narrativa, promosso dalle Acli Catania e da Magna Libri. L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che amano scrivere e desiderano condividere la propria voce, offrendo uno spazio concreto di espressione e confronto culturale. Il concorso è articolato in due sezioni: poesia e narrativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - “Versi e solchi dell’essere”: il concorso letterario promosso da Acli Catania e Magna Libri Articoli correlati In Provincia un confronto su giustizia e referendum promosso dalla Fap Acli Abruzzo [FOTO]Si è tenuto venerdì 27 febbraio, nella sala dei marmi della Provincia di Pescara, il convegno dedicato al referendum sulla giustizia, un appuntamento... Torna il festival letterario ’Una montagna di libri’Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno (foto a destra), con oltre 30 partecipanti da tutta Italia e una grande partecipazione di pubblico, prende...