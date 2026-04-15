La quinta edizione del premio letterario "Dolores Prato – Città di Treia" si apre con numeri in crescita. Sono 59 i libri in concorso. Intitolato alla scrittrice Dolores Prato, il premio intende valorizzare la narrativa femminile. "Il dato che più colpisce non è solo la quantità, ma la qualità e la varietà delle voci – sottolinea la curatrice Lucrezia Sarnari –. C’è un’energia narrativa forte, libera, che attraversa generazioni e linguaggi diversi". Ora si apre la fase di selezione che porterà, a giugno, alla scelta della cinquina finalista. Questi i titoli in gara: "Alaska" di Valentina Maini, "Camei. Una rapsodia di montagna" di Lucia De...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premio letterario Dolores Prato. Sfida a colpi di libri tra 59 autrici

Torna il festival letterario ’Una montagna di libri’Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno (foto a destra), con oltre 30 partecipanti da tutta Italia e una grande partecipazione di pubblico, prende...

Dalla Napoli notturna al Premio Nabokov: l’esordio di Giuliana Vitali tra i libri segnalati per lo StregaLa scrittrice napoletana racconta Nata nell’acqua sporca, romanzo su marginalità e identità che riscuotendo premi e consensi C’è anche una voce nata...