È stato annunciato il lancio di un nuovo progetto che vede il Design collaborare con il ristorante

Il primo passo è la creazione dello “ Chef’s Table Territori “, un format che entrerà nel ristorante come spazio di approfondimento e dialogo. Il prossimo obiettivo: creare un’associazione culturale senza scopo di lucro e un osservatorio permanente sul futuro della cucina italiana. Il collante si chiama “ Territori “ e nasce dall’incontro - e da un anno e mezzo di ricerche condivise - tra il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano e la cucina di Aimo e Nadia: “Territori“ è una piattaforma che racconta il rapporto e il dialogo tra gastronomia, creatività, filiera produttiva e identità dei territori italiani ed è stata tenuta a battesimo ieri al campus Bovisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Design incontra “Aimo e Nadia“. Territori: osservatorio permanente

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