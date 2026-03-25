Territori il metodo di Aimo e Nadia diventa piattaforma condivisa

Da ilgiornale.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto “Territori” è stato presentato ieri al Politecnico di Milano, presso il campus di Bovisa. Si basa sull’integrazione di persone, saperi e contesti, con la partecipazione di uno dei principali marchi della ristorazione milanese. L’iniziativa mira a creare una piattaforma condivisa che coinvolge vari attori legati al settore. La presentazione ha coinvolto rappresentanti dell’azienda e del polo accademico.

Persone, saperi, contesti. Sono gli elementi sui quali si basa il progetto “Territori”, presentato ieri al Politecnico di Milano, nel campus alla Bovisa, e che vede al centro uno dei più importanti marchi della ristorazione milanese, Aimo e Nadia. Il progetto è stato illustrato ieri dai due chef del locale - Alessandro Negrini, valtellinese, e Fabio Pisani, pugliese - che hanno raccolto l’eredità gastronomica di Aimo Moroni (scomparso pochi mesi fa) e della moglie Nadia, che nel 1962 aprirono una trattoria toscana nell’allora estrema periferia di via Montecuccoli che nei decenni si è trasformata nel Luogo di Aimo e Nadia, che oggi vanta una stella Michelin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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