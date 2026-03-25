Il progetto “Territori” è stato presentato ieri al Politecnico di Milano, presso il campus di Bovisa. Si basa sull’integrazione di persone, saperi e contesti, con la partecipazione di uno dei principali marchi della ristorazione milanese. L’iniziativa mira a creare una piattaforma condivisa che coinvolge vari attori legati al settore. La presentazione ha coinvolto rappresentanti dell’azienda e del polo accademico.

Persone, saperi, contesti. Sono gli elementi sui quali si basa il progetto “Territori”, presentato ieri al Politecnico di Milano, nel campus alla Bovisa, e che vede al centro uno dei più importanti marchi della ristorazione milanese, Aimo e Nadia. Il progetto è stato illustrato ieri dai due chef del locale - Alessandro Negrini, valtellinese, e Fabio Pisani, pugliese - che hanno raccolto l’eredità gastronomica di Aimo Moroni (scomparso pochi mesi fa) e della moglie Nadia, che nel 1962 aprirono una trattoria toscana nell’allora estrema periferia di via Montecuccoli che nei decenni si è trasformata nel Luogo di Aimo e Nadia, che oggi vanta una stella Michelin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Territori, il metodo di Aimo e Nadia diventa piattaforma condivisa

Articoli correlati

Cortina diventa laboratorio anti-aging: il metodo che rivoluzionaLe Olimpiadi di Milano-Cortina hanno offerto una vetrina inaspettata per un tema cruciale: la longevità.

Nadia Lauricella diventa Cavaliere della Repubblica: la bodybuilder senza arti che ha conquistato il mondoLa notizia della nomina di Nadia Lauricella a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana rappresenta un momento di profonda...

Una raccolta di contenuti su Territori il metodo di Aimo e Nadia...

Temi più discussi: Amalberga, Ostuni e la misura del futuro: quando il territorio diventa metodo; Dichiarazione consiglieri di circoscrizione Gandolfo, Lo Verso e Lupo : Aderiamo a Generazione Palermo, continuità e visione per il territorio – Città di Palermo; IL FUTURO DI IERI | Dal corpo degli zappatori ai topografi: i soldati che misuravano il territorio; A2A presenta l’Engagement Value Index.

Territori, il metodo di Aimo e Nadia diventa piattaforma condivisaNegrini e Pisani, gli chef dello storico marchio della ristorazione milanese, hanno presentato al campus in Bovisa del Politecnico il loro progetto che prevede il coinvolgimento di chiunque abbia vogl ... msn.com

BenVivere, un cambio di metodo per mappare il territorio con precisioneIl 4 ottobre 2025, in occasione della settima edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, sarà presentato il nuovo Rapporto sul BenVivere e la Generatività dei Territori Italiani, uno ... avvenire.it

I territori compresi nelle province di Novara e Vercelli e nelle province di Asti e Alessandria al di sopra dell’asse dell’A21 Torino-Piacenza escono dalla zona di restrizione 2 riguardante la peste suina africana, in quanto da oltre 6 mesi non si sono più riscontra - facebook.com facebook

COMPETITIVITÀ, SQUARTA (FDI-ECR): “FONDO EUROPEO SOSTENGA IMPRESE E TERRITORI” "Troppo spesso i fondi europei sono complessi e difficili da utilizzare per le imprese più piccole" @MSquarta Link al comunicato stampa x.com