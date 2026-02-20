Al padovano Matteo Chiodini i due Premi speciali del Concorso Maag - OPV

Matteo Chiodini ha vinto due premi speciali al Concorso Maag - OPV, tenutosi giovedì 19 febbraio all’Auditorium Pollini di Padova. La competizione, dedicata ai giovani direttori d’orchestra, ha visto partecipare molti talenti provenienti da tutto il mondo. Chiodini ha conquistato la giuria con la sua interpretazione energica e precisa, ricevendo riconoscimenti che premiano il suo talento e la sua preparazione. La serata si è conclusa con un pubblico entusiasta che ha applaudito il talento emergente.

A Matteo Chiodini, classe 1998, originario di Cittadella, è stato assegnato il Premio speciale dell'Orchestra e del Premio speciale del Pubblico in sala Giovedì 19 febbraio 2026 all'Auditorium Pollini di Padova si è tenuto il concerto finale della seconda edizione del Concorso Internazionale per giovani direttori d'orchestra intitolato a Peter Maag. I tre finalisti Matteo Chiodini, Lorenzo Di Giosaffatte ed Emanuele Marino si sono così sfidati sul podio dell'Orchestra di Padova e del Veneto su musiche di Mozart, tra Sinfonie e arie d'opera, davanti a una giuria tecnica presieduta da Michele dall'Ongaro e composta da Marco Angius, Direttore artistico e musicale OPV, i direttori d'orchestra Antoni Wit, Oleg Caetani, Wolfram Christ, Nicola Guerini ed Enrico Girardi, critico musicale del Corriere della sera.