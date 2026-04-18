Preghiera del mattino 18 Aprile 2026 | Signore aiutami ad accettare la tua volontà

Il 18 aprile 2026, è stata condivisa una preghiera mattutina incentrata sulla richiesta di forza per accettare la volontà divina. La preghiera invita a resistere alle tentazioni e a trovare nella Parola di Dio il sostegno quotidiano. È un momento di riflessione in cui si chiede aiuto per affrontare le sfide spirituali con coraggio e fermezza.

Una preghiera del mattino autentica e coraggiosa: quando la volontà di Dio ci sfida, chiediamo la forza di non cedere alle tentazioni e di fare della Sua Parola il nostro vero nutrimento. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Signore, questa mattina penso che la Tua volontà spesso mi disturba. Che bella vita avrei, se i miei genitori non mi avessero iniziato alla volontà del Padre! Ma Tu mi ricordi che, se tali pensieri tentatori non Ti sono stati estranei, l’uomo non vive solamente di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 18 Aprile 2026: Signore aiutami ad accettare la tua volontà Notizie correlate Leggi anche: Preghiera del mattino del 1 Febbraio 2026: “Aiutami a fare la Tua volontà” Leggi anche: Preghiera del mattino, 12 Febbraio 2026: “Aiutami ad ascoltare la Tua voce” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Papa Leone XIV: su Tv2000 in diretta la Veglia di preghiera per la pace; Ecco dove si pregherà per la pace, in Italia e nel mondo; Tutela minori: a Roma il 2° Incontro dei referenti territoriali; Regno Unito, raccolta fondi per chiesa del Lincolnshire più inclinata della Torre di Pisa. Preghiera del mattino, 18 Aprile 2026: Signore aiutami ad accettare la tua volontàPreghiera del mattino alla Vergine Maria per chiedere il Suo aiuto materno per discernere con fiducia il disegno di Dio per noi. lalucedimaria.it Preghiera del mattino, 17 Aprile 2026: Gesù, proteggimi dalle insidie del malignoIniziamo con la preghiera del mattino per affidarci al Sacro Cuore di Gesù contro ogni insidia del maligno e ritrovare la pace dell'anima. lalucedimaria.it UNA NOTTE DI CAMMINO, PREGHIERA E SPERANZA Da Piazza di Porta Capena al Santuario della Madonna del Divino Amore: torna il pellegrinaggio notturno “In preghiera per i popoli”. Sabato 18 aprile, Roma si mette in cammino. Sarà un’unica - facebook.com facebook