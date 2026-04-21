Il 21 aprile si tiene la preghiera del mattino con l’obiettivo di chiedere coraggio per ascoltare la parola del Signore e mantenere la fede anche nelle difficoltà. La preghiera invita a un risveglio spirituale e a una costanza nel rimanere vicini alla verità divina, anche quando questa si presenta dura da accettare. L’iniziativa si svolge in un contesto di fede e riflessione personale.

La preghiera per un risveglio con il Signore e la costanza di non allontanarci mai dalla Sua verità, anche quando è difficile da accettare. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore (Padre Pio). Celebriamo tutti gli Angeli ed i Santi che si fanno nostri intercessori presso il Padre. Affidiamoci alla loro protezione imitandone l’esempio nella fede. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore, oggi mi sono risvegliato più felice del solito. In questo fine settimana avrò più tempo – anche per la Tua parola. Ma non sono molto sicuro di restare felice quando Ti ascolterò parlare.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 21 aprile: Signore, dammi il coraggio di ascoltare la Tua parola

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