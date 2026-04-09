Arezzo ospita nuovamente la “Scuola Genitori”, un evento dedicato a genitori di preadolescenti e adolescenti. L’incontro si svolgerà il 9 aprile 2026 e si rivolge a chi desidera approfondire temi legati alla crescita dei figli in quella fase di passaggio tra l’adolescenza e l’età prepuberale. La manifestazione si tiene in una location cittadina, con interventi di esperti e momenti di confronto tra i partecipanti.

Arezzo, 9 aprile 2026 – Torna la “ Scuola Genitori”: incontro dedicato a preadolescenti e adolescenti. Il Comune di Terranuova Bracciolini promuove un nuovo appuntamento con la “Scuola Genitori”, il percorso di incontri dedicato al sostegno e all’accompagnamento delle famiglie nei processi educativi. La serata, in programma giovedì 16 aprile alle ore 20.45 nell’aula del Consiglio comunale, sarà dedicata al tema “Preadolescenti e adolescenti. Le mosse giuste per aiutare i ragazzi e le ragazze”. L’incontro offrirà un momento di riflessione e confronto su una fase particolarmente delicata della crescita: il passaggio dall’infanzia all’adolescenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la “Scuola Genitori”: incontro dedicato a preadolescenti e adolescenti

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I GENITORI FUORI DA SCUOLA! Su Instagram racconto la vita dell’insegnante DISPERATO: https://bit.ly/2THG8UB - facebook.com facebook