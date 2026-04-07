A Chieti inizia la conta dei danni del maltempo il sindaco Ferrara | Città segnata ma pronta a ripartire con interventi rapidi e mirati

A Chieti sono iniziati i sopralluoghi per valutare i danni causati dall’ultima ondata di maltempo. Il sindaco ha dichiarato che la città risulta segnata dagli eventi, ma si prepara a intervenire rapidamente con interventi mirati. La richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza nazionale è stata presentata per i luoghi più colpiti. La conta dei danni coinvolge diverse zone della città e delle aree circostanti.

Sono attualmente in corso sopralluoghi tecnici su tutto il territorio comunale per valutare l’entità degli interventi necessari; richiesto lo stato di emergenza È cominciata la fase di stima dei danni sui luoghi più colpiti dall’emergenza meteo degli ultimi giorni, che ha portato la città di Chieti a richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale. Sono attualmente in corso sopralluoghi tecnici su tutto il territorio comunale per valutare l’entità degli interventi necessari. Nella giornata di giovedì 9 aprile, è inoltre prevista una riunione operativa che consentirà di avviare i primi interventi in somma urgenza. “Ci siamo messi immediatamente al lavoro – dichiara il sindaco Diego Ferrara – per avere un quadro chiaro e dettagliato dei danni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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