Nella finale di Canzonissima 2026, il cantante Fabrizio Moro ha vinto con la canzone “Il mio canto libero” di Lucio Battisti. Il programma, condotto da Milly Carlucci, è tornato in tv dopo alcuni anni e ha visto esibirsi diversi artisti. La serata si è conclusa con la proclamazione del vincitore, che ha ottenuto il maggior numero di voti da parte della giuria e del pubblico presente.

Il reboot del celebre varietà Rai condotto da Milly Carlucci incorona Fabrizio Moro: emozioni e nostalgia al centro della finale. Il ritorno di Canzonissima conquista il pubblico. Dopo oltre cinquant’anni di assenza, Canzonissima è tornata in prima serata su Rai 1 con un’edizione completamente rinnovata, andata in onda dal 21 marzo al 25 aprile 2026. Alla guida dello storico varietà è stata Milly Carlucci, che ha rilanciato il format puntando su un mix di nostalgia, grandi interpreti e celebrazione della musica italiana. Il programma, trasmesso dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, ha riportato in TV uno dei marchi più iconici della storia dello spettacolo italiano, adattandolo però a un linguaggio più contemporaneo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Canzonissima 2026: trionfa Fabrizio Moro con “Il mio canto libero” di Lucio Battisti

Fabrizio Moro canta Il mio canto libero - Canzonissima 21/03/2026

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Fabrizio Moro con 'Il mio canto libero' vince Canzonissima 2026. Il cantautore: "Esperienza magnifica, Milly Carlucci e gli autori ci hanno lasciato piena libertà" #ANSA x.com