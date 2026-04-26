Fabrizio Moro vince Canzonissima con Il mio canto libero di Lucio Battisti

Da gazzetta.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo di questa edizione, Milly Carlucci ha confermato che Canzonissima tornerà su Rai 1 il prossimo anno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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