Dopo il successo di questa edizione, Milly Carlucci ha confermato che Canzonissima tornerà su Rai 1 il prossimo anno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fabrizio Moro vince Canzonissima con Il mio canto libero di Lucio Battisti

Fabrizio Moro vince Canzonissima: trionfa Il mio canto libero su Rai 1! #Canzonissima #Moro #Rai1

Notizie correlate

Fabrizio Moro vince Canzonissima con “Il mio canto libero” e guarda già a Sanremo: “Tornerei se Ferraguzzo approvasse”Nel giorno in cui l’Italia celebra la Festa della Liberazione, il destino e la musica si sono allineati per consegnare a Fabrizio Moro la vittoria...

Fabrizio Moro con ‘Il mio canto libero’ ha vinto Canzonissima, le pagelle della finale: finalmente ‘Fiumi di parole’, i giudici vero punto debole di questa edizioneRoma, 25 aprile 2026 - Quella di sabato 25 aprile è stata l’ultima puntata di questa stagione di Canzonissima.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Canzonissima 2026 - Fabrizio Moro vince Canzonissima 2026 - Video; Canzonissima, Il mio canto libero interpretata da Fabrizio Moro vince l'edizione 2026; Fabrizio Moro vince Canzonissima, chi è? Età, dove vive, ex moglie, fidanzata, figli, dipendenze, malattia e carriera; Canzonissima 2026, vince Fabrizio Moro con 'Il mio canto libero': la classifica e cosa è successo nella finalissima.

Fabrizio Moro vince Canzonissima: chi è il cantautore romanoCantautore 51enne, Fabrizio Moro ha due figli e vive una grande stagione di successi dopo un passato non semplice ... dire.it

Fabrizio Moro con 'Il mio canto libero' vince Canzonissima 2026È Fabrizio Moro il vincitore di Canzonissima 2026: nella finalissima dello show condotto da Milly Carlucci, in onda sabato 25 aprile su Rai1, il cantautore romano si è imposto con la sua interpretazio ... ansa.it

Fabrizio Moro con 'Il mio canto libero' vince Canzonissima 2026. Il cantautore: "Esperienza magnifica, Milly Carlucci e gli autori ci hanno lasciato piena libertà". #ANSA - facebook.com facebook

Fabrizio Moro con 'Il mio canto libero' vince Canzonissima 2026. Il cantautore: "Esperienza magnifica, Milly Carlucci e gli autori ci hanno lasciato piena libertà" #ANSA x.com