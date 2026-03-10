A Prato, in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, saranno organizzati screening gratuiti per la prevenzione della malattia. L'iniziativa coinvolge spazi pubblici della città, dove medici specializzati effettueranno controlli agli utenti interessati. Le attività si svolgeranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e individuare precocemente eventuali problemi oculari.

La città di Prato si prepara ad accogliere la Settimana Mondiale del Glaucoma, un’iniziativa sanitaria che trasformerà i suoi spazi pubblici in luoghi di prevenzione attiva. Tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo 2026, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti attiverà una rete di controlli gratuiti e conferenze esperte per contrastare una delle principali cause di cecità evitabile. La mobilitazione coinvolgerà piazza Duomo e piazza delle Carceri, con il supporto dell’équipe oculistica dell’Azienda Ospedaliera pratese. Il glaucoma rappresenta una minaccia silenziosa per la salute visiva, spesso asintomatica nelle fasi iniziali ma capace di causare danni irreversibili se non diagnosticata tempestivamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato: screening gratuiti per fermare il glaucoma

Articoli correlati

Leggi anche: Aversa: il Glaucoma, conferenza stampa e screening gratuiti l’11 marzo

Glaucoma: screening gratuiti a Ferrara, 6% di casi nella provinciaUna campagna di prevenzione contro il glaucoma, definita come ladro silente della vista, è partita a Ferrara con visite gratuite organizzate...

Approfondimenti e contenuti su Prato screening gratuiti per fermare il...

Temi più discussi: Settimana mondiale del glaucoma, a Prato conferenze e screening gratuiti per la prevenzione; Manifestazioni e musei gratis, l’8 marzo delle donne in Toscana; Prevenzione oncologica, al centro Giovannini open day una volta al mese fino a dicembre; Nuovi mezzi e strumenti per la Croce Rossa di Prato: Un passo avanti per l’assistenza alla comunità.

Settimana del glaucoma: tanti gli appuntamenti gratuiti con la prevenzione. Ecco come prenotareEcco dove sarà possibile farsi misurare la pressione oculare. Con controlli periodici è possibile prevenire nell’80% dei casi la cecità legata al glaucoma ... lanazione.it

Screening oncologici: al via l’Open Day al centro socio sanitario R. Giovannini di PratoFino al mese di dicembre (con esclusione di agosto), si terrà a Prato un Open Day mensile dedicato agli screening oncologici ... gonews.it

Basilica di Santa Maria delle Carceri a Prato. Foto di Elena Tordini - facebook.com facebook

Ho parlato a una capra. Era sola sul prato. Sazia d'erba,bagnata dalla pioggia,belava. Quell'uguale belato era fraterno al mio dolore.Ed io risposi,prima per celia,poi perché il dolore è eterno,ha una voce e non varia. Questa voce sentiva gemere una capra soli x.com