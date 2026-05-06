Durante il ponte del 1° maggio, gli hotel di Prato hanno registrato un aumento delle prenotazioni, portando a una maggiore occupazione delle strutture ricettive. Si attendono interventi e proposte da parte di Federalberghi nei confronti dei candidati sindaco, con l’obiettivo di affrontare le sfide del settore e mantenere un flusso costante di turisti anche nei mesi successivi. L’attenzione si concentra sulle strategie per incentivare il turismo tutto l’anno.

? Cosa scoprirai Come faranno gli hotel a mantenere i turisti tutto l'anno?. Quali temi porteranno Federalberghi ai candidati sindaco di Prato?. Perché i viaggiatori accettano di pagare di più le camere locali?. Come influirà la regolamentazione degli affitti brevi sul settore alberghiero?.? In Breve 7,4 milioni di cittadini hanno scelto mete interne durante le festività nazionali.. Volume d'affari nazionale stimato in 3,8 miliardi di euro secondo Tecnè.. Bernabò Bocca confermato alla presidenza di Federalberghi durante l'assemblea a Roma.. Federalberghi Prato discute tassa di soggiorno e affitti brevi con candidati sindaco.. Le strutture ricettive della provincia di Prato hanno registrato un incremento dell’occupazione delle camere durante il ponte del 1° maggio, confermando una traiettoria positiva rispetto ai dati del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, il ponte del 1° maggio spinge l’occupazione degli hotel

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