Torino vola nel ponte del 1° maggio | hotel quasi pieni all’85%
Durante il ponte del 1° maggio, l’occupazione degli hotel a Torino si attesta all’85%, con strutture quasi completamente prenotate. Secondo i dati forniti da Federalberghi, si registra un aumento rispetto alla stagione precedente, che indica una ripresa nel settore turistico della città. Le prenotazioni sono distribuite su tutta la rete alberghiera, con una concentrazione di turisti italiani e stranieri. La situazione riflette un andamento positivo rispetto agli anni passati.
? Cosa sapere L'occupazione alberghiera a Torino raggiunge l'85% per il ponte del primo maggio.. Il dato di Federalberghi segna un netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione.. L’occupazione delle camere a Torino per il ponte del primo maggio si avvicina all’85% secondo le proiezioni di Federalberghi, segnando un netto miglioramento rispetto al periodo corrispondente dell’anno scorso. Il comparto ricettivo della città torinese si prepara ad accogliere un flusso costante di visitatori durante la prossima festività del lavoratore. Le stime fornite da Federalberghi indicano che il tasso di occupazione delle strutture potrebbe oscillare tra l’80% e l’85% al termine del ponte.🔗 Leggi su Ameve.eu
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