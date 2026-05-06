Prato difesa saracinesca E una rosa dinamica

Nella giornata di oggi, le squadre di Prato stanno proseguendo gli allenamenti in vista della partita di domenica allo stadio Lungobisenzio, dove affronteranno il Siena nella semifinale dei playoff. Le condizioni meteorologiche prevedono pioggia durante le sessioni di allenamento, che sono state comunque riprese regolarmente. La squadra pratese ha lavorato sulla difesa e sulla fase offensiva, con particolare attenzione alla gestione della saracinesca difensiva e a un atteggiamento più aggressivo in attacco.

E’ ripreso, accompagnato dalla pioggia, il lavoro dell’ Ac Prato in vista di domenica, quando allo stadio Lungobisenzio sarà ospite il Siena per la semifinale dei playoff. Seduta in via Firenze per il gruppo guidato da Alessandro Dal Canto, che - a differenza di quanto comunicato in un primo momento dalla società del presidente Antonio Politano - svolgerà tutti gli allenamenti sul proprio campo di gioco. Oggi è prevista una doppia seduta per Risaliti e compagni: out Cela e Andreoli, mentre sono da valutare le condizioni di Berizzi, reduce da una distorsione alla caviglia rimediata nel corso del primo tempo della sfida con l’Aquila Montevarchi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, difesa saracinesca. E una rosa "dinamica" Notizie correlate Leggi anche: Prato bellissimo, top in questa fase. Difesa saracinesca e Verde bomber Maignan chiude la saracinesca: così il Milan si è trasformato nella miglior difesa del campionatoL'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola presenta un'analisi sulla fase difensiva del Milan e sull'importanza di Mike Maignan. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Prato, difesa saracinesca. E una rosa dinamica. Prato, difesa saracinesca. E una rosa dinamicaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Prato bellissimo, top in questa fase. Difesa saracinesca e Verde bomberE’ la migliore squadra di questo scorcio di campionato. I frutti si vedranno anche nella volatona e nei playoff ... msn.com